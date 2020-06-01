2020-06-01T08:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое детей в Железногорске заразились COVID-19

Рассказали в администрации города
Ася ЖУКОВА
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Трое детей в Железногорске заразились COVID-19.Трое детей в Железногорске заразились COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Трое детей в Железногорске Красноярского края заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным на 1 июня 2020 года, в Железногорске зафиксированы 12 новых случаев заражения COVID-19. Это девять взрослых и трое детей. Всего в городе выявлено 46 заболевших коронавирусной инфекцией. 13 человек вылечили врачи. Под наблюдением дома находятся 2148.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня 2020 года, количество зараженных COVID-19 в крае достигло 4 249 человек. За период пандемии выздоровели 894, 39 погибли. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 202 124, из них за последние сутки - 8136. Под наблюдением медиков остается 771 человек.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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