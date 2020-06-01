2020-06-01T08:22:06+03:00
Общество

«Откликнулся каждый»: бойцы Росгвардии сдали кровь для красноярского врача

Пополнили банк почти на 20 литров [фото]
Ася ЖУКОВА
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Бойцы Росгвардии сдали кровь для молодого красноярского врача. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Бойцы Росгвардии сдали кровь для молодого красноярского врача. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
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Бойцы Росгвардии по Красноярскому краю стали донорами для молодого врача одной из городских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Молодой медик всегда помогал пациентам, а здесь подмога потребовалась ему самому. Из-за болезни понадобилось переливание крови. Узнав об этом, на пункт сдачи крови приехали сотрудники Росгвардии.

В итоге больше 40 бойцов пополнили банк крови практически на 20 литров. Причем далеко не в первый раз. Росгвардейцы участвуют в таких акциях постоянно, среди них есть и почетные доноры.

«В капле крови - спасенная жизнь! В таких ситуациях не должно быть места равнодушию, каждый из сотрудников был готов откликнуться на призыв сдать кровь», - поделился участник донорской акции, командир взвода батальона вневедомственной охраны майор полиции Евгений Маресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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