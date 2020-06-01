Названы самые вредные места работы в Красноярском крае

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:03:03+03:00

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В Красноярском крае назвали места работы с самыми вредными и даже опасными условиями труда. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировали 100 случаев профессиональных заболеваний. Больше всего в Норильске – 72, Красноярске – 17, а также в Ачинском районе – 3, в Лесосибирске, Канске и в Заозерном – по 2, в Шарыповском и Минусинском районах - по одному. В основном, на строительных и добывающих предприятиях.

На первом месте (71%) – заболевания, вызванные воздействием производственных факторов, шума и вибрации. Это нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь.

На втором (16%) – от физических перегрузок. Это радикулопатия пояснично-крестцового уровня.

На третьем (14 %) – от химических веществ. Это хронические интоксикации, аллергии, другие болезни органов дыхания.

Заболевания, вызываемые воздействием производственных биологических факторов, в 2020-м году в крае не зарегистрированы.

ИСТОЧНИК KP.RU