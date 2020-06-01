Крупный бизнес должен помогать государству, а не наоборот!

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:46:27+03:00

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Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин дал большое интервью «Коммерсанту», в котором, в частности, обозначил свою позицию по поводу поддержки экономики и бизнеса на государственном уровне:

— «Норникель» не обращался за какой-либо господдержкой и не планирует. Во всяком случае, пока сохраняется устойчивое положение, которое мы обеспечиваем на производственных площадках совместно с местными властями, властями Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края. Напротив, я считаю, что крупный бизнес может и должен сам помогать и государству, и обществу, и малому и среднему бизнесу. Например, в своих регионах «Норникель» пошел навстречу предпринимателям, дали каникулы по аренде и коммунальным платежам: это более 50 млн руб. в месяц.

Для малых и средних предприятий Норильска и Кольского полуострова компания предоставит индивидуальные средства защиты. Для этих целей мы закупили более 600 тыс. масок, более 200 тыс. комплектов перчаток и 9 тонн антисептиков для рук на общую сумму более 30 млн руб. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн. Причем сделать это могут как те предприниматели, которые сейчас выходят из режима самоизоляции и возобновляют работу, так и те, которые работу не прекращали (магазины, предприятия общепита).

Что касается государства, то я считаю абсолютно своевременным начавшийся переход от мер, поддерживающих бизнес, к более активному прямому субсидированию попавших под удар отраслей и предприятий. Я имею в виду прежде всего поручение президента обеспечить списание налогов и страховых платежей для малых и средних предпринимателей, ИП и социально ориентированных НКО. Известно, что ложка хороша к обеду, и эти меры сейчас как никогда актуальны. Никто не возьмется сказать, как будет развиваться ситуация дальше, и такая своевременная помощь со стороны государства может предотвратить еще большие проблемы в недалеком будущем.

Очень большую роль сыграла и адресная поддержка людей — например, решение о выдаче 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Потому что это поддерживает семьи с детьми, которым приходится несладко на самоизоляции в непривычном режиме удаленки. Это и для родителей-то необычно, а для детей и подавно. Вообще, такое поведение государства очень органично для нашего общества, нашего общественного уклада.

Это же касается и срочных мер по поддержке врачей, которые в середине мая озвучил президент страны. Врачи на протяжении всех этих месяцев находятся на переднем крае борьбы за жизнь граждан, и поддержать их — и не только деньгами, но и морально — это абсолютно верное и необходимое решение. Наши врачи заслуживают максимального внимания и признания их заслуг. Вот кому надо памятник ставить во всех городах.

А вообще, всем нам — и бизнесу, и обществу, и государству — надо готовиться к тому, что с этой пандемией мир изменится. Изменятся люди, их ценности и отношение друг к другу, их восприятие общества и бизнеса в том числе. Нам всем придется пройти через это переосмысление и научиться с этим жить. И важно понимать, что сегодня своими конкретными действиями все мы уже закладываем основы этого нового восприятия мира.

ИСТОЧНИК KP.RU