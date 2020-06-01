Красноярцы начали получать выплаты на детей
Жители Красноярска и края начали получать выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» сразу несколько родителей:
- Деньги уже пришли, по 10 тысяч. Что бы ни говорили, в период пандемии коронавируса, когда у людей сложности с работой, это хорошее подспорье для многих.
К слову, пособия на детей 1 июня должны получить 10 миллионов семей России, рассказали в Пенсионном фонде. Напомним, если вы еще не подали заявление, сделать это можно до 1 октября 2020 года в ПФР или МФЦ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в России начинаются с 1 июня 2020 года
Десять миллионов семей, как обещают в Пенсионном фонде, получат выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет уже в первый день месяца
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать обещанную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Как сообщают в Пенсионном фонде, 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня. Это те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Написавшим заявления с 23 по 25 мая деньги придут 2 июня (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU