Красноярцы начали получать выплаты на детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:40:38+03:00

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Жители Красноярска и края начали получать выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» сразу несколько родителей:

- Деньги уже пришли, по 10 тысяч. Что бы ни говорили, в период пандемии коронавируса, когда у людей сложности с работой, это хорошее подспорье для многих.

К слову, пособия на детей 1 июня должны получить 10 миллионов семей России, рассказали в Пенсионном фонде. Напомним, если вы еще не подали заявление, сделать это можно до 1 октября 2020 года в ПФР или МФЦ.

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Десять миллионов семей, как обещают в Пенсионном фонде, получат выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет уже в первый день месяца

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать обещанную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как сообщают в Пенсионном фонде, 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня. Это те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Написавшим заявления с 23 по 25 мая деньги придут 2 июня (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU