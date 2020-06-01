Лето в Красноярске начнется дождями и прохладой
Красноярцам пообещали дождливое и прохладное начало лета. Как сообщили на сайте гидрометцентра, в первую неделю июня будет не теплее плюс 17 градусов.
Итак, в понедельник, 1 июня, днем плюс 15, облачно с прояснениями, временами дождь.
Во вторник солнце скроется за тучами, осадки не прекратятся. На улице до плюс 17. В среду, 3 июня, будет пасмурно, плюс 15, дожди усилятся.
Четверг, 4 июня, предварительно, может стать единственным «сухим» днем недели. Переменная облачность, плюс 15.
В пятницу снова зарядят дожди, похолодает до плюс 13. Суббота и воскресенье, 6-7 июня, тоже будут «мокрыми», причем воздух прогреется только до 14-16 градусов.
- Зато весь май в Красноярске и крае был по-летнему теплым, - пишут в соцсетях. - После аномальной жары можно и отдохнуть в прохладе. Тем более что зной нормально переносят не все.
ИСТОЧНИК KP.RU