Лето в Красноярске начнется дождями и прохладой

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:43:17+03:00

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Красноярцам пообещали дождливое и прохладное начало лета. Как сообщили на сайте гидрометцентра, в первую неделю июня будет не теплее плюс 17 градусов.

Итак, в понедельник, 1 июня, днем плюс 15, облачно с прояснениями, временами дождь.

Во вторник солнце скроется за тучами, осадки не прекратятся. На улице до плюс 17. В среду, 3 июня, будет пасмурно, плюс 15, дожди усилятся.

Четверг, 4 июня, предварительно, может стать единственным «сухим» днем недели. Переменная облачность, плюс 15.

В пятницу снова зарядят дожди, похолодает до плюс 13. Суббота и воскресенье, 6-7 июня, тоже будут «мокрыми», причем воздух прогреется только до 14-16 градусов.

- Зато весь май в Красноярске и крае был по-летнему теплым, - пишут в соцсетях. - После аномальной жары можно и отдохнуть в прохладе. Тем более что зной нормально переносят не все.

ИСТОЧНИК KP.RU