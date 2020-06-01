Плачет на пепелище: в Красноярске собаку бросили на цепи у сгоревшей автостоянки
В Черемушках (Красноярск) хозяева сгоревшей автостоянки бросили на цепи собаку. Теперь преданному людьми животному нужен новый дом и семья, сообщили в паблике «Солнечный. Помощь животным».
Постройки на автостоянке полыхнули на днях, рассказывают волонтеры. В итоге не осталось ничего. Владельцы ушли, а собаку-охранника не забрали – предпочли забыть. «У нее нет даже будки, - возмущаются зоозащитники. – Какая-то девушка сжалилась, приходит кормит. Но псу необходим дом, хотя бы временный».
- Вроде упитанный, - пишут в соцсетях. – Но такой несчастный. Как можно уйти и бросить пса на привязи? Спасибо девушке, что не оставляет собаку.
- Как понять: сгорела стоянка? Видимо, будка охранников? Территория же должна остаться? Почему она не работает? По фото вообще там - словно в поле пес привязан...
- Все после пожара разобрали и исчезли, а пса на цепи оставили! Будем надеяться, что найдется человек, который его не предаст!
КОНКРЕТНО
Если вы можете и хотите помочь брошенной собаке, звоните 8 903 988 35 19 Анна.
ИСТОЧНИК KP.RU