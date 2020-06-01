«Фарс или безумие?»: жителей Канска возмутили выдаваемые в магазине маски от COVID-19

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:01:08+03:00

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Обычная влажная салфетка, а из нее криво-косо выстрижено нечто… Жителей Канска Красноярского края возмутили защитные маски, которые бесплатно выдают в магазине при пандемии коронавируса, сообщают «Канские ведомости»:

«Когда хочется и указ соблюсти, и покупателя не потерять. Фото от подписчика: такую маску выдали ему для входа в магазин в центре города. Судя по виду, толку от нее мало, точнее, нет вовсе. Зато исполнено правило! Просто наденьте эту чушь на лицо. Пародия, фарс или безумие? Указ не пускать в магазины и общественные места без масок некоторые трактуют весьма своеобразно».

Выглядит это все, скорее, издевательски. Фото: Канские ведомости.

Действительно, средство индивидуальной «защиты» (придется все же употребить это слово, хотя в данной ситуации подходит оно мало) выглядит, скорее, издевательски. Понятно, что это больше имитация.

Напомним, в мае в Красноярске и крае введен обязательный масочный режим. А на днях указом губернатора было запрещено посещать магазины, аптеки и другие общественные места без респираторов или масок. Не все покупатели довольны, так что владельцы «точек» выкручиваются, как могут.

ИСТОЧНИК KP.RU