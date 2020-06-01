Открытые переломы, сотрясения: двух школьниц сбили на перекрестке в Красноярске

1 Июнь 2020 2020-06-01T04:35:29+03:00

Двух школьниц сбили на перекрестке в Красноярске. Фото: стоп-кадр видео ЧП - Красноярск.

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улицы Карамзина и Ярыгинского проезда в Красноярске под колеса машины попали две 14-летние школьницы. Это случилось накануне, 31 мая, шокирующее видео разместили в группе ГИБДД 24.

На кадрах видно: девушки собираются пересечь дорогу, но тут зажигается красный. Однако это не останавливает пешеходов, выждав момент, они пускаются бежать. Из-за стоящих на перекрестке машин не видят белый «Ниссан Сани». До тротуара остается всего пара метров, но они не успевают. Иномарка сбивает обеих.

Ярыгинский проезд - Карамзина 31.05.2020 ЧП Красноярск Водитель "Ниссан Сани" сбил двух девочек 14 лет. .Видео: ГИБДД24.

- 31-летний водитель допустил наезд на двух девочек 14 лет, которые, предварительно, переходили перекресток на запрещающий сигнал светофора, - комментируют в ГИБДД.

Удар был страшным, школьницы пролетели по асфальту несколько метров. К ним тут же подбежали очевидцы, вызвали скорую помощь, она доставила пострадавших в больницу.

- Кто же вас научил так под колеса кидаться? – пользователи в соцсетях обвинили в произошедшем самих девочек. Но нашлись и другие.

- Там для пешеходов красный почти две минуты горит, а зеленый 15 секунд, - объясняют они. - Причем за это время обычно нужно пересечь весь перекресток. Постоянно на красный люди бегают.

Уже известно, у девочек тяжелые травмы: открытые переломы, сотрясения. Все обстоятельства случившегося выясняют дорожные инспекторы.

Ярыгинский проезд - Карамзина 31.05.2020 ЧП Красноярск Водитель "Ниссан Сани" сбил двух девочек 14 лет. .Видео: ГИБДД24.

ИСТОЧНИК KP.RU