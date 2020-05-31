2020-05-31T09:02:47+03:00
Общество

В Красноярском крае живет 633 тысячи детей

Причем мальчиков больше, чем девочек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае живет 633 тысячи детейВ Красноярском крае живет 633 тысячи детейФото: ИВАНОВА Диана
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Завтра, 1 июня, - День защиты детей. Специально к этому событию специалисты Красноярскстата подсчитали, сколько детей в возрасте до 17 лет включительно живут в Красноярском крае. По предварительным данным (точные будут известны после переписи населения, которая пройдет в октябре) на 1 января 2020 у нас проживают 633 164 ребенка. Это на 0,3 % больше, чем на начало 2019 года.

Из них ребятишек до 7 лет – 260 766 (на 3,9 % меньше), от 7 до 14 лет – 279 857 (на 3,7 % больше), от 15 до 17 лет – 92 541 человек (на 3,3 % больше). Вопреки строчкам известной песни мальчиков у нас больше, чем девочек: 51,3 % против 48,7 %.

В 2019 году в крае родилось 30 143 малыша, что на 10,1 % меньше, чем в 2018 году. Среди них мальчиков на 773 больше, чем девочек. Отмечено увеличение доли первых детей (по очередности рождения у матери) в общем количестве рождений – с 37,4 % в 2018 году до 38,6 % в 2019 году.

В 2019 году 22 319 детей (74 % общего числа родившихся детей) родилось у женщин, состоявших в зарегистрированном браке, 4 062 ребенка (13,5 %) получили свидетельство о рождении по совместному заявлению родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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