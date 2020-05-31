2020-05-31T07:52:03+03:00
Происшествия

Под Красноярском восемь человек в одной машине попали в смертельное ДТП

Полиция выясняет причины [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском восемь человек в одной машине попали в смертельное ДТП. Фото: ГИБДДПод Красноярском восемь человек в одной машине попали в смертельное ДТП. Фото: ГИБДД
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В смертельной аварии под Красноярском погибли три человека. И еще пять человек пострадали. ДТП произошло сегодня рано утром, 31 мая, в поселке Памяти 13 борцов. Вот что известно о причинах случившегося к этому часу. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2105» двигался по улице Гурского и по ходу движения вылетел с дороги. При этом он перевернулся на стоявший в нескольких метрах от обочины магазин. Удар был такой силы, что машину искорежило.

Авария под Красноярском 8 человек в машине. Видео ГИБДД края.

Внутри автомобиля находились восемь человек. В результате аварии трое пассажиров автомобиля погибли – это две женщины и мужчина. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работала следственно-оперативная группа, выезжало и руководство полиции Емельяновского района.

Водитель проходит медицинское освидетельствование. Известно, что прав на управление транспортным средством у него не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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