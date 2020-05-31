31 Май 2020 2020-05-31T06:10:54+03:00

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Популярная в Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Таким образом артисты вновь решили поддержать тех, кто сейчас находится на передовой.

Сейчас в инфекционном госпитале, под который перепрофилировали терапевтический корпус и еще несколько отделений, получают лечение 109 пациентов, в том числе 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. В изоляции живут и работают 138 специалистов, в том числе 38 врачей разных специальностей, 58 медсестер, а также младший медицинский персонал и немедицинский персонал (регистраторы, водители, уборщики, буфетчицы, кастелянши). Текущая смена работает с 18 мая по 15 июня. В коллективе пульмонологического центра есть сотрудники, которые работают в изоляции с начала апреля и пожелали остаться на второй месяц.

В концертной программе «Мы с вами!» были исполнены лучшие и любимые песни от легендарной группы. Это уже третье подобное выступление «Яхонта». 10 мая музыканты давали концерт у стен инфекционного отделения Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича, а 12 мая - у стен лёгочно-аллергологического центра Краевой клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU