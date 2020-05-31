2020-05-31T06:10:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы

Артисты вновь решили поддержать медиков, борющихся с коронавирусом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы. Фото: пресс-служба правительства краяВ Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы. Фото: пресс-служба правительства края
Изменить размер текста:

Популярная в Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Таким образом артисты вновь решили поддержать тех, кто сейчас находится на передовой.

Сейчас в инфекционном госпитале, под который перепрофилировали терапевтический корпус и еще несколько отделений, получают лечение 109 пациентов, в том числе 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. В изоляции живут и работают 138 специалистов, в том числе 38 врачей разных специальностей, 58 медсестер, а также младший медицинский персонал и немедицинский персонал (регистраторы, водители, уборщики, буфетчицы, кастелянши). Текущая смена работает с 18 мая по 15 июня. В коллективе пульмонологического центра есть сотрудники, которые работают в изоляции с начала апреля и пожелали остаться на второй месяц.

В концертной программе «Мы с вами!» были исполнены лучшие и любимые песни от легендарной группы. Это уже третье подобное выступление «Яхонта». 10 мая музыканты давали концерт у стен инфекционного отделения Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича, а 12 мая - у стен лёгочно-аллергологического центра Краевой клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае живет 633 тысячи детей
Под Красноярском восемь человек в одной машине попали в смертельное ДТП
В Красноярске закрывают для транспорта часть улицы в центре города
В Красноярске группа «Яхонт» дала концерт для врачей 20-й городской больницы
Жители Красноярского края потратили на сигареты 16,8 миллиарда рублей
Экстренное предупреждение из-за грозы, града и сильного ветра объявлено в Красноярском крае
«После операции – в реанимации»: раненных налетчиками инкассаторов спасают врачи
В Красноярске умер поэт Михаил Стрельцов
СК начал проверку по факту розлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ
Мать все знала: в Дудинке садист полгода сек телефонным проводом 6-летнего сына сожительницы
Этаж общежития СФУ закрыт на карантин из-за студента с COVID-19
Юрий Газзаев уходит с поста главного тренера «Енисея»
Анатолий Быков написал из СИЗО Владимиру Путину
6 умерли и 50 на ИВЛ. В Красноярском крае отмечен резкий скачок по COVID-19
Чтобы не остаться в одиночестве, житель Дудинки насильно удерживал у себя гостью
После вмешательства прокуратуры медикам Хакасии выплатили «коронавирусные» надбавки в размере 35 миллионов рублей
Житель Красноярского края может сесть на 20 лет за две порнографические фотографии
В Туве лошадь убила 10-летнего мальчика
«КрасКом» заявил в полицию на пять управляющих компаний Красноярска
Авария в Красноярском крае: столкнулись фура и три легковых автомобиля
В Красноярском крае сельчанин ограбил церковно-приходскую школу
Думаете, безвредный? Как бы не так: о вреде кальяна красноярцам рассказали специалисты
Красноярский музыкальный театр приглашает вместе отметить первый день лета