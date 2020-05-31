31 Май 2020 2020-05-31T05:34:20+03:00

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В 2019 году жители Красноярского края потратили на сигареты 16,8 миллиарда рублей. Причем, если сравнивать с сопоставимыми ценами 2018 года, розничная продажа идет по нарастающей – показатель 2019 года выше на 1,5 процента. Такие данные приводят специалисты Красноярскстата.

В апреле 2020 года стоимость одной пачки сигарет отечественных с фильтром составила 105,21 рубля. По отношению к апрелю 2019 года средняя стоимость увеличилась на 13,2 процента. Цена пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок составила 151,02 рубля, по отношению к апрелю 2019 года стоимость выросла на 10,5 процента.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств потребительские расходы на покупку табачных изделий на одного члена домашнего хозяйства в 2019 году в Красноярском крае составили 367,5 рубля в месяц.

Остается добавить, что сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Ежегодная кампания служит поводом для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, а также содействия сокращению употребления табака в любой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU