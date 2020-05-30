2020-05-30T13:43:47+03:00
Общество

В Красноярске умер поэт Михаил Стрельцов

Светлая память!
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске умер поэт Михаил Стрельцов. Фото: Дом искусств.В Красноярске умер поэт Михаил Стрельцов. Фото: Дом искусств.
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В Красноярске умер известный поэт, писатель и общественный деятель Михаил Стрельцов. Ему было всего 47 лет, сообщает «Дом искусств». Михаила Михайловича не стало 29 мая 2020 года.

Причина смерти не называется. Похороны состоятся во вторник, 2 июня. С 15 до 16 часов - зал прощания (Енисейский тракт 8к/1), остановка Бадалык. С 16 до 16.40 - погребение.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам Михаила Михайловича. Светлая память!

СПРАВКА «КП»

Михаил Стрельцов с 2008 года был председателем Красноярского «Союза российских писателей». С 2008 по 2012 года - ответственный секретарь литературного журнала «День и ночь», организатор регионального поэтического состязания «Король поэтов». Автор книг «Ладонь» (1998), «Окаянная осень» (2003), «Несостояние» (2005), «Балкон» (2008), «Фата» (2011)… Под редакцией Михаила Михайловича вышло больше 50 книг красноярских авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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