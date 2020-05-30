2020-05-30T12:51:46+03:00
Происшествия

Мать все знала: в Дудинке садист полгода сек телефонным проводом 6-летнего сына сожительницы

Ребенка забрали из семьи, возбуждено дело [видео]
Ася ЖУКОВА
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Мать все знала: в Дудинке садист полгода сек телефонным проводом 6-летнего сына сожительницы.Мать все знала: в Дудинке садист полгода сек телефонным проводом 6-летнего сына сожительницы.
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В Дудинке Красноярского края 29-летний мужчина попал под уголовное дело по статье «Истязание малолетнего» за то, что месяцами сек телефонным проводом сына своей сожительницы. Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону, об этом случае стало известно после того, как 27 мая в приемную Председателя Следственного комитета РФ «Вконтакте» поступило обращение.

В нем сообщалось, что сожитель женщины из Дудинки постоянно приходит в гости пьяным и истязает ее маленького сына. Сразу же была проведена проверка, факты подтвердились. На изувера было заведено дело.

Житель Дудинки рассказывает, как избивал 6-летнего мальчика.Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Вот предварительная версия следствия: с декабря 2019 года по 24 мая 2020 года подозреваемый систематически избивал 6-летнего мальчика проводом от телефона. На теле ребенка были обнаружены кровоподтеки и ссадины. Мать обо всем знала, но ничего не делала, чтобы остановить сожителя-садиста. Поэтому по инициативе следователей ребенка забрали из семьи и поместили в спецучреждение.

ДОСЛОВНО

- 24 мая я пришел в вечернее время на ужин, - пояснил мужчина следователям. - Зайдя в квартиру, прошел в зал, увидел, что были разбросаны игрушки и вещи. Я попросил ребенка, чтобы он убрал за собой, он отказался. На шкафу лежал ремешок от зарядного устройства, я взял и помахал перед ним. Он убежал к себе в комнату. Я зашел еще раз попросил убрать за собой, но он отказался, Я ударил его три раза этим ремешком. Он убежал на кухню, где на тот момент находилась мать, она готовила. Он заплакал...

ИСТОЧНИК KP.RU

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