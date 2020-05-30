Юрий Газзаев уходит с поста главного тренера «Енисея»

30 Май 2020 2020-05-30T07:18:28+03:00

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Красноярский футбольный клуб «Енисей» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Газзаева. Напомним, его контракт заканчивается. И накануне, 29 мая, стало известно, продления не будет. Об этом рассказал Павел Ростовцев. По словам министра спорта края, с 1 июня команду ждет новый сезон, новые задачи и новый тренер.

Напомним, Юрий Газзаев работал в «Енисее» с августа 2019 года. Под его началом команда провела 26 матчей на различных первенствах, где добилась 8 побед. Таким образом, «Енисей» оказался на 14-м месте из 20.

- Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован, - сказал Павел Ростовцев. За все сделанное для команды за столь короткий период Юрию Фарзуновичу говорят спасибо болельщики: «Удачи в дальнейшей карьере!».

Имя нового главного тренера клуба обнародуют в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU