2020-05-29T18:07:14+03:00
Происшествия

Чтобы не остаться в одиночестве, житель Дудинки насильно удерживал у себя гостью

И даже пригрозил ей ножом, чтобы она не ушла
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Чтобы не остаться в одиночестве, житель Дудинки насильно удерживал у себя гостьюЧтобы не остаться в одиночестве, житель Дудинки насильно удерживал у себя гостьюФото: Мария ЛЕНЦ
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Чтобы не остаться в одиночестве, житель Дудинки насильно удерживал у себя гостью. Никакого сексуального насилия, исключительно ради общения. Однако с точки зрения Уголовного кодекса это может потянуть на несколько лет колонии.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск об этой истории в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 4 марта этого года 35-летний мужчина пригласил к себе в гости двух подруг, одной – 32 года, второй – 25. Вместе они распивали спиртные напитки. Спустя время старшая гостья засобиралась домой, сослалась на неотложные дела.

Младшая не ушла, застолье продолжилось. Однако пришло время и ей отправляться домой. Вот тут хозяин воспротивился. Угрожая ножом и применяя силу, он заставил девушку остаться. Она несколько раз пыталась выйти из квартиры, но безрезультатно. Кричала, звала на помощь. Эти крики и услышала через несколько часов вернувшаяся старшая подруга. Вызвала полицию. И только после переговоров хозяин дома выпустил свою пленницу и сдался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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