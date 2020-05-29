После вмешательства прокуратуры медикам Хакасии выплатили «коронавирусные» надбавки в размере 35 миллионов рублей

29 Май 2020 2020-05-29T18:05:12+03:00

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После вмешательства прокуратуры медикам Хакасии выплатили положенные им надбавки за оказание медицинской помощи гражданам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. После того, как персонал медицинских учреждений не увидел в своих расчетках обещанную надбавку, задался вопросом: почему? Писали запросы к руководству, затем обращались в местные СМИ. Там-то прокуратура и узнала о нарушениях, начала разбираться.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

И вот стало известно, что все положенные надбавки выплачены – в размере 35 миллионов рублей.

Кстати, в прокуратуре Хакасии открыта горячая линия как раз по нарушениям, связанным с оплатой труда медиков, с правами в социальных и трудовых сферах, правами на медицинское обеспечение, фактах немотивированного роста цен на продукты питания и жизненно-необходимые лекарственные препараты. Телефон: 8-923-397-75-17, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU