2020-05-29T18:03:41+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края может сесть на 20 лет за две порнографические фотографии

Он прислал их 9-летней девочке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края может сесть на 20 лет за две порнографические фотографииЖитель Красноярского края может сесть на 20 лет за две порнографические фотографииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Иланском районе 42-летний местный житель может провести в колонии до 20 лет. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. А обвиняют мужчину в особо тяжком преступлении, цитируем Уголовный кодекс: «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста, лицом, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». И вторая статья – «изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, 17 октября прошлого года мужчина вошел в социальную сеть и направил 9-летней девочке две фотографии порнографического характера. Попросил ее сфотографироваться в обнаженном виде и прислать свое фото ему взамен. Но девочка была умная, она тут же рассказала все родителям, а те написали заявление в полицию.

Кроме того, обвиняемый выложил на свою страницу для всеобщего доступа порноролик. За что, собственно, ему и придется держать ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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