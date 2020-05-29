2020-05-29T18:02:30+03:00
Происшествия

В Туве лошадь убила 10-летнего мальчика

Проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве лошадь убила 10-летнего мальчика. Фото: ГСУ СК России по Республике ТываВ Туве лошадь убила 10-летнего мальчика. Фото: ГСУ СК России по Республике Тыва
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В Туве лошадь убила 10-летнего мальчика. Трагическая новость пришла накануне из Эрзинского района. Там в районную больницу с чабанской стоянки привезли мальчика с многочисленными травмами. Врачи боролись за его жизнь, но увы, спасти не смогли. Следственный комитет начал проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия.

По предварительной версии следствия 27 мая около 9 часов утра на чабанской стоянке, расположенной недалеко от села Нарын, мальчик сел на лошадь и направился пасти стадо баранов. Отъехал недалеко, как вдруг лошадь понесла. Ребенок не удержался в седле, стал падать, но его нога застряла в стремени. Животное проволокло его 500 – 600 метров и только после остановилось.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти малолетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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