«КрасКом» заявил в полицию на пять управляющих компаний Красноярска

29 Май 2020 2020-05-29T16:29:26+03:00

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«КрасКом» обратился в Главное следственное управление ГУ МВД Росси по Красноярскому краю с заявлением о возбуждении уголовных дел в отношении директоров пяти управляющих компаний «КрасКом». Их подозревают в хищении средств, которые они собрали с жителей обслуживаемых ими домов за холодную воду и водоотведение.

Доследственная проверка проводится сейчас в отношении руководителей УК «ДомКом» (29,6 миллионов рублей), «Первая Городская Управляющая компания» (18,7 миллионов), УК «Городская» (3,5 миллиона) и УК «Комфортный дом» (1,5 миллиона). В отношении председателя ТСЖ «Спарта» (600 тысяч) уже заведено уголовное дело.

- Наши юристы сделали всё возможное, чтобы решить вопрос возврата долгов с этих жилищных организаций без возбуждения уголовных дел, - отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. – В работе с наиболее злостными должниками переходим на крайние меры: от гражданского кодекса к уголовному. Их дела теперь ведет служба экономической безопасности предприятия.

Добавим, что за незаконное пользование чужими денежными средствами в особо крупном размере руководителям вышеназванных УК грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. А всего жилищные организации Красноярска и Емельяновского районов задолжали «КрасКому» более 1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU