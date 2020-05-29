Авария в Красноярском крае: столкнулись фура и три легковых автомобиля

29 Май 2020 2020-05-29T16:17:35+03:00

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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Рыбинском районе произошла массовая авария с серьезными последствиями. На участке 954 километра автодороги Красноярск – Канск, на повороте на поселок Авда, столкнулись грузовая фура и три легковых автомобиля. Один человек погиб на месте, четверо пострадали.

Вот какая информация есть к этому часу. Грузовая «Газель Некст» двигалась по трассе из Красноярска в сторону Канска, когда со второстепенно дороги от поселка Авды на него вылетел ВАЗ 2107. После этого «Газель» вынесло на встречную полосу, где ехали «Тойота Пассо» и «Мерседес». От удара «Газель» опрокинулась на бок.

В результате происшествия 32-летний водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, его 27-летний пассажир получил различные травмы. За медицинской помощью обратился 20-летний водитель «Газели» и пассажир «Мерседеса, водитель «Тойоты» госпитализирован, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД края.

ИСТОЧНИК KP.RU