В Красноярском крае сельчанин ограбил церковно-приходскую школу

29 Май 2020 2020-05-29T15:32:36+03:00

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В Иланском районе сельчанин ограбил церковно приходскую школу. Что подвигло 53-летнего гражданина на такой шаг, нетрудно догадаться – денег нет, а очень надо. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782022" frameborder="0"></iframe> Из церковно-приходской школы украли ноутбук. Видео МВД края.

В дежурную часть Иланского района обратился наставник местной приходской школы и заявил: кто-то проник в помещение через окно и унес ноутбук и колонки к нему. Личность воришки установили довольно быстро. Им оказался местный житель, который в своей жизни уже не раз имел проблемы с законом и побывал на скамье подсудимых.

Похищенную технику он планировал продать, как раз подыскивал подходящего покупателя. Но не успел, так что оперативникам не пришлось искать аппаратуру, чтобы возвращать ее владельцам.

Подозреваемый сопротивляться не стал, все чистосердечно рассказал: как нашел лестницу, как забрался внутрь. Одним словом, заработал себе еще один срок – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU