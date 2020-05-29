2020-05-29T15:15:38+03:00
Общество

Думаете, безвредный? Как бы не так: о вреде кальяна красноярцам рассказали специалисты

И перечислили, что вдыхает курильщик вместе с дымом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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О вреде кальяна красноярцам рассказали специалистыО вреде кальяна красноярцам рассказали специалистыФото: Мария ЛЕНЦ
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31 мая – Всемирный день без табака. И к этому событию специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали о кальяне. Курение кальяна среди молодежи считается модным трендом, вреда от которого якобы нет. Однако это заблуждение. И вот почему.

- Техника курения кальяна предполагает более глубокое вдыхание дыма по сравнению с обычным курением сигарет. Вдыхать необходимо с усилием, чтобы создать отрицательное давление внутри кальяна, при котором обеспечивается прохождение дыма через жидкостной фильтр. Курильщик кальяна в течение обычного часового сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах, - говорят специалисты.

Кроме того, угли в кальяне раскаляются до 600-650 градусов. Вместе с дымом в легкие поступает не только никотин, но угарный газ, бенз(а)пирен, котинин, формальдегид, соли тяжёлых металлов, свинец, бериллий, хром, кобальт, никель, мышьяк и другие химические соединения.

Следует помнить, что среди веществ, поступающих в легкие, особенно опасен бенз(а)пирен, который является канцерогеном и может стать причиной онкологических заболеваний. Окружающие, которые вдыхают дым кальяна, тоже подвергаются его интенсивному воздействию. А последствия могут быть: рак легких, нарушения функций легких, заболевания сердечно-сосудистой системы, низкий вес младенца при рождении, бесплодие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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