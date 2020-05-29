29 Май 2020 2020-05-29T14:55:22+03:00

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Красноярский музыкальный театр приглашает вместе отметить первый день лета. К тому же 1 июня – Международный день защиты детей. А значит, отличный повод подарить зрителям по-настоящему уютные и семейные подарки.

В этот день буду подведены долгожданные результаты городского конкурса детских рисунков «Я иду в театр». Имена победителей и их работы, иллюстрирующие соблюдение или нарушение правил театрального этикета, обязательно появятся на сайте Самого Музыкального. Уже на следующий день, 2 июня, начнет работу онлайн-выставка, где в течение месяца можно будет познакомиться с работами всех ребят.

В социальных сетях театра появится уникальная раскраска, созданная по мотивам спектаклей детского репертуара. Ее можно скачать, распечатать, взять карандаши или краски и заняться совместным творчеством детей и родителей. Креативить можно, как душе угодно. Даже если захотите превратить цветочек в изумрудным – полет художественной мысли не остановить.

В театре не забыли, что каждый из нас в душе ребенок и пусть и неявно верит в сказки. Давайте вместе определим, какой волшебный герой поселился внутри вас? Тест-сюрприз будет ждать на странице театра во «ВКонтакте». Встречаемся 1 июня на онлайн-площадках Самого Музыкального!

ИСТОЧНИК KP.RU