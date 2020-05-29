29 Май 2020 2020-05-29T13:24:41+03:00

В Хакасии из больницы сбежали два пациента – один с коронавирусом, второй с подозрением Фото: Мария ЛЕНЦ

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В столице Хакасии из больницы сбежали два пациента. Один – с подтвержденным коронавирусом, второй – под подозрением на коронавирус (контактировал с зараженными в семье). Оба мужчины заявили, что чувствуют себя хорошо и не видят смысла в лечении. Обоих, разумеется, задержали сотрудники полиции и вернули назад, в медицинское учреждение, составив соответствующие акты.

В хакасском управлении Роспотребнадзора подготовили материалы на беглецов и направили их в суд. Заседание прошло быстро. Тот, у кого коронавирус подтвержден и он заведомо знал, что представляет опасность для окружающих, получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Второй гражданин – 15 тысяч рублей.

Добавим, что на 29 мая в Хакасии официально подтверждено 910 случаев заболевания коронавирусом (за последние сутки +32). Выздоровело уже 497 человек (+20). Количество случаев с летальным исходом – 10.

ИСТОЧНИК KP.RU