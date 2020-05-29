29 Май 2020 2020-05-29T12:59:09+03:00

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В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания. Вот так самым негативным образом сказался на работе предприятия простой, связанный с дистанционным обучением и режимом самоизоляции. Руководство комбината уже расторгло контракты с образовательными учреждениями и подало заявление о банкротстве, сообщает «ТВК Красноярск».

Сотрудников комбината о положении дел уведомили сообщением через «Вайбер»: «Наша деятельность попала самой первой под удар COVID-19, господдержки нет. Выплачивать зарплату до сентября у предприятия возможности нет. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное для всех работников, чтобы минимизировать негативные последствия».

В администрации города информацию о предстоящем банкротстве подтвердили. И добавили, что за три летних месяца постараются заполнить опустевшую нишу и найти новых поставщиков обедов для школьных столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU