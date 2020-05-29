2020-05-29T12:59:09+03:00
Общество

В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания

Сказались последствия коронавируса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске обанкротился школьный комбинат питанияВ Красноярске обанкротился школьный комбинат питанияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания. Вот так самым негативным образом сказался на работе предприятия простой, связанный с дистанционным обучением и режимом самоизоляции. Руководство комбината уже расторгло контракты с образовательными учреждениями и подало заявление о банкротстве, сообщает «ТВК Красноярск».

Сотрудников комбината о положении дел уведомили сообщением через «Вайбер»: «Наша деятельность попала самой первой под удар COVID-19, господдержки нет. Выплачивать зарплату до сентября у предприятия возможности нет. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное для всех работников, чтобы минимизировать негативные последствия».

В администрации города информацию о предстоящем банкротстве подтвердили. И добавили, что за три летних месяца постараются заполнить опустевшую нишу и найти новых поставщиков обедов для школьных столовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае сельчанин ограбил церковно-приходскую школу
Думаете, безвредный? Как бы не так: о вреде кальяна красноярцам рассказали специалисты
Красноярский музыкальный театр приглашает вместе отметить первый день лета
Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июня
И не думала сдаваться: в Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку
В Хакасии из больницы сбежали два пациента – один с коронавирусом, второй с подозрением
В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания
«Не стоит провоцировать друзей»: в Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки
Когда Красноярск подключат к газопроводу
В Красноярске на улице Судостроительная начался ремонт дорог
В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа
За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска
Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина
В Красноярске с начала мая ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Красноярске меняется расписание движения дачных автобусных маршрутов
На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей
Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском Роспотребнадзоре
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки