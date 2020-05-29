Когда Красноярск подключать к газопроводу

29 Май 2020 2020-05-29T10:10:08+03:00

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Красноярск подключат к газопроводу. И не только краевой центр, но многие районы и города края. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, началась актуализация Генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края, разработанной в 2016 году. По поручению «Газпрома» эту работу проводит компания «Газпром промгаз». И накануне о ходе работ уведомили губернатора Александра Усса.

Известно, что в апреле текущего года Минэнерго России представило доклад Президенту России Владимиру Путину о целесообразности газификации Красноярского края от перспективного газопровода «Сила Сибири-2» и начале актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.

На что, собственно, «Газпром» получил не только одобрение, но и указание – приступить к предынвестиционной стадии проекта строительства указанного газопровода. Благодаря «Силе Сибири-2» потребности регионов Восточной Сибири в газе будут закрыты. Отметим, расчетная потребность Красноярского края в газе составляет более 5 миллиардов кубометров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU