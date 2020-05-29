2020-05-29T08:59:58+03:00
Общество

В Красноярске на улице Судостроительная начался ремонт дорог

Это важнейшая транспортная артерия Свердловского района, одна из самых загруженных в городе
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Ремонт на СудостроительнойРемонт на СудостроительнойФото: Мария ЛЕНЦ
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Здесь появятся новые тротуары, качественные бордюры, красивые газоны, современные светофоры, дорожные знаки. Вдоль магистрали обустроят заездные карманы, а все остановочные пункты будут приведены в нормативное состояние в соответствии с современными требованиями безопасности.

- Было очень много обращений от жителей Свердловского района с просьбой включить наш район внациональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказала Лилия Назмутдинова, и.о. руководителя администрации Свердловского района. –После проведения работ мы получим современную улично-дорожную сеть. Здесь будут высажены новые крупномеры, восстановят газоны. Сейчас выполняются работы по снятию старого асфальтобетоного покрытия, ремонтируются тротуары и устанавливаются новые вибропрессованные бортовые камни.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего в 2020 годув рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске по направлению «Капитальный ремонт и ремонт дорог» отремонтируют 9 участков городских дорог протяженностью более 11 километров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году предусмотрено строительство чуть более 2 километров дорог и ремонт более 11 км дорожного покрытия,- рассказал Владислав Логинов, первый заместитель главы города. - Среди объектов нашего пристального внимания – микрорайоны Солнечный и Солонцы-2, улицы Марковского, Судостроительная, мост через реку Бугач по Московскому тракту, Дудинская, Аэровокзальная, Железнодорожников, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», улица Ястынская, где завершается капитальный ремонт, начатый в прошлом году.

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