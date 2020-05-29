2020-05-29T09:01:23+03:00
Общество

За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска

А всего с начала сезона в крае пострадали 10140 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За неделю клещи покусали 555 жителей КрасноярскаЗа неделю клещи покусали 555 жителей КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За минувшую неделю клещи укусили 555 жителей Красноярска. А всего с начала сезона зафиксировано в краевом центре 3169 случаев. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор. Причем статистика эта наверняка не полная, ведь не все те, кого укусил клещ, обращается за помощью и несет его на изучение в лабораторию.

Что касается информации по краю, за неделю пострадавших – 1925, с начала сезона – уже 10 140 человек. Из них 2478 – дети.

Специалисты отмечают необычайную активность кровососущих. Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составила 13,0 – 43,0 экземпляров на 1 км маршрута, что значительно превышает эпидемически безопасный уровень (0,5 экземпляров на 1 км маршрута).

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследовано 7229 клещей. И вот результат: 1,9 % – обнаружен вирус клещевого энцефалита, 34,3 % – возбудитель клещевого боррелиоза, 2,5 % – гранулоцитарного анаплазмоза, 3,8 % – моноцитарного эрлихиоза человека.

АКТУАЛЬНО

Почему во время урагана 26 мая в Красноярске затопило уже отремонтированные крыши?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не стоит провоцировать друзей»: в Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки
Когда Красноярск подключать к газопроводу
В Красноярске на улице Судостроительная начался ремонт дорог
В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа
За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска
Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина
В Красноярске с начала мая ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Красноярске меняется расписание движения дачных автобусных маршрутов
На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей
Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском Роспотребнадзоре
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки