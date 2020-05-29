За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска

29 Май 2020 2020-05-29T09:01:23+03:00

А всего с начала сезона в крае пострадали 10140 человек

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За минувшую неделю клещи укусили 555 жителей Красноярска. А всего с начала сезона зафиксировано в краевом центре 3169 случаев. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор. Причем статистика эта наверняка не полная, ведь не все те, кого укусил клещ, обращается за помощью и несет его на изучение в лабораторию.

Что касается информации по краю, за неделю пострадавших – 1925, с начала сезона – уже 10 140 человек. Из них 2478 – дети.

Специалисты отмечают необычайную активность кровососущих. Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составила 13,0 – 43,0 экземпляров на 1 км маршрута, что значительно превышает эпидемически безопасный уровень (0,5 экземпляров на 1 км маршрута).

Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» с начала сезона исследовано 7229 клещей. И вот результат: 1,9 % – обнаружен вирус клещевого энцефалита, 34,3 % – возбудитель клещевого боррелиоза, 2,5 % – гранулоцитарного анаплазмоза, 3,8 % – моноцитарного эрлихиоза человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU