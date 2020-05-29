В Красноярске с начала мая ищут пропавшую 16-летнюю девушку

29 Май 2020 2020-05-29T05:27:22+03:00

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В Красноярске вот уже 20 дней разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю девушку. Попокина Марьяна ушла из дома 9 мая. Живет она на улице Березина, 24 (это частный дом недалеко от международного автовокзала). Родные подумали, что она собирается встретиться с друзьями, все-таки праздничный день.

Однако до сегодняшнего дня о местонахождении ничего не известно. Ее разыскивает полиция, а также волонтеры отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск». Добровольцы распространяют ориентировку с приметами девушки. Любой может присоединиться – скачать ее с соцсети, распечатать и развесить в местах, где много людей. Есть надежда, что кто-нибудь встречал Марьяну и может указать, где она находится.

Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 165 см, волосы светло-русые вьющиеся, глаза голубые. Была одета: куртка болоньевая черная, платье вязаное черное, ботинки черные. Передать информацию о девушке можно по телефонам:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции №10

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU