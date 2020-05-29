В Красноярске меняется расписание движения дачных автобусных маршрутов

29 Май 2020 2020-05-29T05:00:17+03:00

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В Красноярске с 30 мая изменится расписание движения дачных автобусных маршрутов. Причина – увеличение пассажиропотока в направлении садовых обществ, расположенных в районах Полигона и Кузнецовского плато. Так что корректировка расписания – это шаг навстречу горожанам.

Меняется время отправления с конечных остановок автобусов № 18, 18с, 40, 40а, 40с. На всех этих маршрутах увеличится количество рейсов, а на 18-м маршруте добавится и подвижной состав. Кроме того, изменится время отправления автобусов 37-го маршрута на рейсах, продленных до садового общества «Гренада».

Узнать новое расписание дачных маршрутов можно на сайте администрации города http://www.mu-kgt.ru/ и в салонах автобусов.

Напомним, что всю информацию о движении автобусов можно узнать круглосуточно в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: 256-84-00 и в Call-центре: 223-55-56.

ИСТОЧНИК KP.RU