На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей
В Ермаковском районе задержали шестерых добытчиков нефрита. Для этого понадобился полицейский вертолет, поскольку месторождение находится в труднодоступной гористой местности и добраться до него не так-то просто.
Добытчики нефрита, Красноярский край. Видео МВД России.
Как оказалось, шесть местных жителей промышляли по-крупному. И наверняка не в первый раз отправились на месторождение без каких либо разрешительных документов. С собой у них были специальные инструменты. Когда их обнаружили, мужчины как раз собирались грузить добычу в кузов машину с помощь с помощью лебедки. Это был крупный монолит весом более 10 тонн. С помощью дисковой пилы и клиньев его отделили от массива. На срезах хорошо видна структура полудрагоценного камня.
По данным специалистов по надзору в сфере природопользования, причиненный ущерб превышает 11 миллионов рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. На незаконных добытчиков завели уголовное дело.
Добавим, что нефрит – полудрагоценный поделочный камень, особенно востребованный в Юго-Восточной Азии, например, в Китае.
ИСТОЧНИК KP.RU