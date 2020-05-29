2020-05-29T04:50:47+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей

Монолит они выпилили, но увезти не смогли [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита. Стоп-кадр видеоНа юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита. Стоп-кадр видео
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В Ермаковском районе задержали шестерых добытчиков нефрита. Для этого понадобился полицейский вертолет, поскольку месторождение находится в труднодоступной гористой местности и добраться до него не так-то просто.

Добытчики нефрита, Красноярский край. Видео МВД России.

Как оказалось, шесть местных жителей промышляли по-крупному. И наверняка не в первый раз отправились на месторождение без каких либо разрешительных документов. С собой у них были специальные инструменты. Когда их обнаружили, мужчины как раз собирались грузить добычу в кузов машину с помощь с помощью лебедки. Это был крупный монолит весом более 10 тонн. С помощью дисковой пилы и клиньев его отделили от массива. На срезах хорошо видна структура полудрагоценного камня.

По данным специалистов по надзору в сфере природопользования, причиненный ущерб превышает 11 миллионов рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. На незаконных добытчиков завели уголовное дело.

Добавим, что нефрит – полудрагоценный поделочный камень, особенно востребованный в Юго-Восточной Азии, например, в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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