2020-05-29T04:48:49+03:00
Общество

Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском Роспотребнадзоре

Такие компании оказывают не те услуги, которые обещают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском РоспотребнадзореПочему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском РоспотребнадзореФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевой Роспотребнадзор часто обращаются потребители с жалобой на организации или индивидуальных предпринимателей, которые оказывают так называемую помощь в получении кредита. Их рекламный слоган звучит так: кредит всем, стопроцентная гарантия в получении. За услуги оплату берут авансом. А по факту получается, что клиенту оказывают только информационные услуги – выдают список кредитных организаций и не более того. А уж собирать документы и договариваться о получении денег клиент должен будет самостоятельно.

А ведь банки могут и отказать в выдаче кредита, если потенциальный заемщик покажется им ненадежным, причем без объяснения причин. Таким образом, посредники, оказывая информационные услуги, не имеют права гарантировать успех предприятия. Следовательно, сами же нарушают договорные обещания, которые дают своим клиентам.

Вот советы, которые дают специалисты Роспотребнадзора:

- Внимательно ознакомьтесь с содержанием документа, который вы собираетесь подписать.

- Не понимаете смысл документа – не подписывайте.

- Есть вопросы – проконсультируйтесь с независимым специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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