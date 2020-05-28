В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира

28 Май 2020 2020-05-28T17:25:53+03:00

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На юге Красноярского края пьяный мотоциклист бросил пострадавшего по его вине 10-летнего пассажира. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ДТП произошло в Каратузском районе. Известно, что 29-й местный житель сел за руль старого ИМЗ, а в боковую коляску усадил сына своего товарища, который просился прокатить его.

На ребенке не было ни мотошлема, ни другой защитной экипировки. Поэтому когда водитель не справился с управлением и опрокинул мотоцикл, маленький пассажир получил травмы. На место ДТП приехал старший брат мальчика. А водитель просто поставил мотоцикл на колеса, завел его и уехал. Как только в село прибыли инспекторы ГИБДД, нарушителя задержали. Тут-то и выяснилось, что он лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU