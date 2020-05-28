Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство

28 Май 2020 2020-05-28T17:07:44+03:00

А перед этим активисты выходила на митинг с лозунгом «Покровка не резиновая»

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Администрация Красноярска отозвала разрешение на застройку участка в ЖК «Яблони» в Покровке. Речь идет о площадке в 8,1 тысяч квадратных метров в районе улиц Караульной, Чернышевского и 4-й Дальневосточной.

Буквально вчера компания «Альт-Хаус» (после четырехлетнего затишья) собиралась строить там подземную одноуровневую автостоянку и даже начала рыть для этого котлован. А теперь получен официальный документ: замглавы города Олег Животов направил компании отзыв на разрешение строительства.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал депутат Горсовета Роман Крастелев. Добавим, что изначально на этом участке планировалось разбить яблоневый парк, жилой комплекс так и назвали – «Яблони» из расчета, что парк станет его визитной карточной. Но потом, видимо, кто-то решил, что засаживать участок земли деревьями – коммерчески невыгодно. В 2016 году там даже предложили возвести две высотки. Но ограничились парковкой. В мае 2020 года работа началась, но ей воспротивились горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU