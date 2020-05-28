2020-05-28T16:36:43+03:00
Общество

Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду

О том, чьих это рук дело, узнали по камерам наблюдения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду. Фото: ТВК КрасноярскВ Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду. Фото: ТВК Красноярск
Изменить размер текста:

Жители многоэтажки № 24 на улице Мартынова в микрорайоне Покровский уже не в первый раз столкнулись со странным происшествием. Однажды кто-то в подъезде рассыпал песок, потом – мусор. Накануне, ночью 27 мая, кто-то вновь раскидал «подарки».

Решили проверить камеры наблюдения, не зря же их установили на первом этаже и в лифте. И виновника беспорядка нашли – это мужчина средних лет. Выглядит вроде прилично, не пьяный, не бомж, не наркоман какой-то. Лицо пытался спрятать в капюшоне, значит, трезвый был и намеренно шел пакостить, не хотел, чтобы его узнали.А пакет с вонючим хламом вытащил из мусорки возле подъезда №3 – рассказали жильцы дома «ТВК Красноярск».

Что толкнуло его на такой шаг, жильцы только гадают. Например, его кто-то не впустил в подъезд, когда он звонил в домофон, вот и отомстил. Однозначно ведь, живет в другом месте, а сюда ходить хулиганить.

В прошлый раз жильцы думали, что уборщица плохо помыла подъезд, и просили ее навести порядок снова. Потом убедились, что вины уборщицы нет. Теперь понятно, чьих рук дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки
Под Красноярском еще одно медицинское учреждение переоборудовали в инфекционный госпиталь
В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд
Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши
Пожар в Красноярске: на улице Весны горит квартира на 9 этаже
В Красноярске возле здания краевого правительства снова стали гибнуть голубые ели
В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную