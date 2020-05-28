Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду

28 Май 2020 2020-05-28T16:36:43+03:00

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Жители многоэтажки № 24 на улице Мартынова в микрорайоне Покровский уже не в первый раз столкнулись со странным происшествием. Однажды кто-то в подъезде рассыпал песок, потом – мусор. Накануне, ночью 27 мая, кто-то вновь раскидал «подарки».

Решили проверить камеры наблюдения, не зря же их установили на первом этаже и в лифте. И виновника беспорядка нашли – это мужчина средних лет. Выглядит вроде прилично, не пьяный, не бомж, не наркоман какой-то. Лицо пытался спрятать в капюшоне, значит, трезвый был и намеренно шел пакостить, не хотел, чтобы его узнали.А пакет с вонючим хламом вытащил из мусорки возле подъезда №3 – рассказали жильцы дома «ТВК Красноярск».

Что толкнуло его на такой шаг, жильцы только гадают. Например, его кто-то не впустил в подъезд, когда он звонил в домофон, вот и отомстил. Однозначно ведь, живет в другом месте, а сюда ходить хулиганить.

В прошлый раз жильцы думали, что уборщица плохо помыла подъезд, и просили ее навести порядок снова. Потом убедились, что вины уборщицы нет. Теперь понятно, чьих рук дело.

ИСТОЧНИК KP.RU