Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки

28 Май 2020 2020-05-28T14:37:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает гостей на онлайн-концерт певицы Ёлки. Квартирник популярной исполнительницы состоится 30 мая в «Доме по другим правилам» – digital-пространстве оператора, где можно общаться, вместе смотреть лекции, фильмы, ходить на виртуальные выставки в период самоизоляции. Онлайн-дом оператора принимает гостей с 24 апреля – за это время его посетили больше 500 тысяч человек из разных регионов России.

30 мая в «Доме по другим правилам» от Tele2 впервые состоится трансляция онлайн-квартирника – домашнего музыкального концерта. Гостем вечера станет популярная певица Ёлка. Гости услышат как уже известные хиты, так и новую композицию певицы «Мне легко». Между песнями Ёлка в режиме реального времени пообщается со зрителями на разные темы – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта «Песни на ТНТ» Хабиб и другие. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посетить концерт Ёлки гости смогут бесплатно и без дополнительных условий.

С запуска в конце апреля онлайн-дом Tele2 посетили более полумиллиона человек.