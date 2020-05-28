2020-05-28T13:37:08+03:00
Происшествия

В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд

Один человек погиб на месте [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае автомобиль влетел под грузовой поезд. Фото: пресс-служба ГИБДДВ Красноярском крае автомобиль влетел под грузовой поезд. Фото: пресс-служба ГИБДД
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В Красноярском крае автомобиль УАЗ влетел под грузовой поезд. На то, что осталось от машины, смотреть страшно – искореженная, разорванная груда металла. ДТП произошло сегодня, 28 мая, в 10:45 в Богучанском районе, неподалеку от станции Новохайская (перегон Решоты – Карабула). Судя по видео, которое предоставили с места сотрудники ГИБДД, участок хорошо просматривается с двух сторон. Сам переезд оборудован светофором и автоматической переездной сигнализацией. Так что водитель автомобиля при любом раскладе должен был остановиться и пропустить приближающийся поезд. Но не сделал этого.

ДТП на переезде в Красноярском крае. Видео ГИБДД края.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В краевой полиции добавили: на месте погиб 81-летний мужчина. Его 44-летний родственник почти не пострадал, при этом мужчина утверждает, что за рулем находился именно погибший. А алкотест показал наличие у него в крови 1,16 мг/л алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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