В Красноярском крае автомобиль УАЗ нарушил все правила и влетел под грузовой поезд
В Красноярском крае автомобиль УАЗ влетел под грузовой поезд. На то, что осталось от машины, смотреть страшно – искореженная, разорванная груда металла. ДТП произошло сегодня, 28 мая, в 10:45 в Богучанском районе, неподалеку от станции Новохайская (перегон Решоты – Карабула). Судя по видео, которое предоставили с места сотрудники ГИБДД, участок хорошо просматривается с двух сторон. Сам переезд оборудован светофором и автоматической переездной сигнализацией. Так что водитель автомобиля при любом раскладе должен был остановиться и пропустить приближающийся поезд. Но не сделал этого.
ДТП на переезде в Красноярском крае. Видео ГИБДД края.
- Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, - прокомментировали случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги.
В краевой полиции добавили: на месте погиб 81-летний мужчина. Его 44-летний родственник почти не пострадал, при этом мужчина утверждает, что за рулем находился именно погибший. А алкотест показал наличие у него в крови 1,16 мг/л алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU