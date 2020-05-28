2020-05-28T13:04:20+03:00
Происшествия

Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши

Три часа женщину искали спасатели и полицейские
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Замерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши. Фото: пресс-служба полицииЗамерзла, устала, сбилась с пути: под Красноярском потерялась сборщица черемши. Фото: пресс-служба полиции
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Под Красноярском потерялась сборщица черемши. Днем отправилась в лес, должна была вернуться через пару-тройку часов. Но не пришла. И когда начало вечереть, родные забили тревогу.

- В дежурную часть обратился житель Дивногорска, рассказала, что его 66-летняя мать отправилась в лес за черемшой, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города. – На место предполагаемого местонахождения пенсионерки выехала следственно-оперативная группа и сотрудники КГКУ «Спасатель».

Первым делом начали проверять лесной массив. А для пущей эффективности включили громкоговоритель на служебных машинах и стали запускать в небо ракетницы. Три часа поисков завершились успехом.

Как оказалось, женщина сбилась со знакомой тропы и заблудилась, сильно устала и замерзла, а дорогу назад найти так и не смогла. Когда почти отчаялась, услышала громкие звуки и увидела сигнальные огни. Стала звать на помощь. Происшествие закончилось для нее благополучно – не простыла, не заболела, не поранилась.

Тем не менее, полицейские и спасатели настоятельно напоминают элементарные правила: идете в лет, сообщайте родным максимум информации – в каком направлении, на сколько часов. Возьмите с собой телефон, воду, сухой паек. И если сбились с пути, не плутайте, а сразу вызывайте подмогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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