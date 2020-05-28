Пожар в Красноярске: на улице Весны горит квартира на 9 этаже

28 Май 2020 2020-05-28T12:40:43+03:00

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В Красноярске, на улице Весны, 5 горит квартира. На видео, которые сняли очевидцы и прислали в редакцию «Комсомольской правды»-Красноярск, можно увидеть, что здание 10-этажное, из окон квартиры на 9-м этаже вырывается густой дым. Сначала черный, затем сизый, и снова черный. Можно предположить, что внутри горят синтетические материалы. Затем на балконе показывается открытое пламя.

Подобраться сходу к стене многоэтажки пожарная машина не смогла из-за припаркованных автомобилей. Пришлось объезжать по газону. Но затем на место прибыла полиция и посодействовала спасателям, рассказали очевидцы. Затем спасатели протянули лестницу с земли в ближайшее к месту загорания окно, и стали взбираться наверх в газодымозащитной экипировке, протягивая за собой шланг.

Что происходило в этот момент внутри и почему пожарные выбрали путь через окно, а не через подъезд, какова причина возгорания, есть ли пострадавшие – все это наверняка станет известно, когда спасатели завершат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU