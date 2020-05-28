В Красноярске пенсионерку угрожали убить из пулемета времен Великой Отечественной войны

28 Май 2020 2020-05-28T11:15:42+03:00

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В Красноярске пенсионерку угрожали убить из оружия времен Великой Отечественной войны. Причина, конфликта, в общем-то, банальна – жители дома не поделили парковочное пространство. С одной стороны – 70-летняя бабушка, с другой стороны 47-летний мужчина.

Инцидент произошел 26 апреля, около полудня, во дворе многоэтажки на улице Карла Маркса, 146. Двор там и в самом деле интересный – один на три свечки-девятиэтажки, загороженный и со шлагбаумом. Женщина не смогла выехать на своем «Ниссане», потому что дорогу ей заблокировал «Патрол».

В каких словах шли переговоры с владельцем «Патрола», остается за кадром. Но только мужчина пригрозился, что убьет бабушку из ППШ 1944 года выпуска, сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник. Полиция и в самом деле обнаружила у ранее судимого соседа ППШ 1944 года выпуска (переделанный под стрельбу холостыми патронами) и еще 200 патронов для имитации выстрела.

Поясним: ППШ – это пистолет-пулемет Шпагина, основное стрелковое оружие советской армии времен Великой Отечественной войны. Уголовное дело возбудили, идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU