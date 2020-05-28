2020-05-28T05:52:40+03:00
Общество

В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом

Она нарушала решение суда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцомВ Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцомФото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисейске судебным приставам удалось переубедить мать, которая запрещала своему ребенку общаться с отцом. После развода мужчина исправно платит алименты, старается участвовать в воспитании сына. Но женщина по каким-то своим причинам пошла на принцип и сказала «нет». Тогда отец обратился в суд и тот вынес решение: определил дни недели и часы, когда родитель может видеться с ребенком. Не помогло. Это, конечно, дела семейные, личные. Однако есть решение суда – и его нужно исполнять.

Судебному приставу пришлось несколько раз общаться с женщиной. Он объяснил, что ей грозит штраф за неисполнение решение суда. Но не это главное. Важно, что противостояние родителей сказывается на психическом и эмоциональном состоянии ребенка, который ждет, когда родные люди перестанут быть врагами и придут к согласию.

- В результате целой череды непростых бесед с гражданкой судебный пристав-исполнитель постепенно изменил ее отношение к ситуации. Встречи отца с сыном проходят без присутствия представителя закона, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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