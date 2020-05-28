«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
Гонка с мигалками на пригородной трассе Саяногорска едва не закончилась стрельбой. Дорожные полицейские пригрозили применить табельное оружие, чтобы остановить «Тойоту Камри», виляющую по дороге в три часа ночи. Пытаясь уйти от преследования двух нарядов ДПС, водитель иномарки не справился с управлением, на кольце выехал за пределы проезжей части и остановился в траве.
В Хакасии погоня за малолетками. Видео ГИБДД Хакасии.
Из машины выскочила девушка и кинулась бежать в темноту. Поймали, усадили в патрульную машину. А вместе с ней и ее подругу. И тут подруга нарушительницы со страха выложила все, как на духу: ей 18 лет, прав у нее нет, она только учится в автошколе. Девушка продала квартиру, вот они вместе и отмечали это событие.
- Мы малолетки, без прав, мы испугались. Выпишите нам штраф 10 тысяч, 20 тысяч – я все оплачу. Мы испугались вас, сами чуть в аварию не попали. Я немного выпила, она – не пила, - тараторила подруга, выгораживая водителя.
На нарушительницу составили два административных протокола – за невыполнение требований сотрудников полиции и управление автомобилем без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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