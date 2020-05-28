28 Май 2020 2020-05-28T05:06:22+03:00

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В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования города. Она появится в Ленинском районе на улице Крылова. Сейчас там располагается школа № 47.

Дело в том, что здание под эту школу было построено 90 лет назад, в 30-х годах прошлого века. Она находится в аварийном состоянии. Изначально планировали ее реконструировать, однако это оказалось нецелесообразным: если выдерживать все действующие нормы и правила, то количество мест сократится почти в 4 раза, останется только 158. А детей, прикрепленных к ней, около 600.

Поэтому и решено было не тратиться на починку старого, а строить новое, улучшенное и гораздо больших размеров на перспективу, ведь в окрестностях школы много старых двухэтажек.

Есть три варианта реализации проекта, сроки зависят от того, какой будет выбран. Земельный участок увеличится за счет смежных территорий. А пока будет идти строительство, ребят переведут в другие школы, большинство – в гимназию №7. При этом постараются не расформировывать классы. Педагогов тоже обеспечат рабочими местами.

ИСТОЧНИК KP.RU