В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный

28 Май 2020 2020-05-28T04:45:07+03:00

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В Красноярском крае из колонии-поселения № 31 сбежал заключенный – Глухов Алексей Иванович, 1989 года рождения. Мужчина отбывает трехлетнее наказание за кражу. Его отсутствие обнаружили 26 мая в 18:30 на выводном объекте колонии-поселения (находится в краевом центре). И сейчас сотрудники ГУФСИН совместно с полицией разыскивают заключенного.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства особенность колоний-поселений в том, что там осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения.

В разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. А еще могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи. Видимо, заключенный воспользовался этим и самовольно покинул территорию. Когда его найдут, ему грозит ужесточение суд с ужесточением способа отбывания наказания.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, лицо вытянутое, лоб высокий, цвет глаз зеленый, волосы неполное облысение. Особые приметы: шрам над верхней губой, шрам на левой ладони. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8-923-579-04-57.

ИСТОЧНИК KP.RU