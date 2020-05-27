2020-05-27T15:45:08+03:00
Общество

В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению

Управляющие компании Октябрьского района активно включаются в общегородской конкурс
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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50 красноярских дворов получат гранты по 100 тысяч рублей на озеленение своей дворовой территории. С инициативой о проведении конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» к Главе города обратился депутат Красноярского Городского Совета Сергей Шахматов. Мэр города Сергей Еремин поддержал идею. Для запуска пилотного проекта были подготовлены соответствующие поправки в бюджет Красноярска на 2020 год.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Участниками могут стать все желающие. Процедура несложная: жители дома должны обсудить будущий «зелёный облик» своего двора, принять решение об участии в конкурсе, нарисовать дизайн-проект будущего двора. Затем с помощью управляющей компании или ТСЖ необходимо составить заявку и отправить в адрес администрации своего района.

Так, жители улицы Норильской в Октябрьском районе уже попросили свою УК подать заявку на участие в конкурсе. Микрорайон «Мясокомбинат» - новый, раньше здесь был пустырь, поэтому у жителей есть большое желание сделать его таким же зеленым, как другие районы.

- Всего в Октябрьском районе выберут 8 победителей. Важно, чтобы проект был на сумму не менее 100 000 рублей. И самое главное: это должна быть инициатива жителей, они должны принимать решение, что именно им нужно. По результатам конкурса во дворе можно посадить крупномерные деревья, кустарники, сделать клумбы, поставить вазоны. Управляющие компании уже знают, какие документы нужно подготовить, с этим проблем не возникает, - рассказал руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Заявки на участие можно подать в администрацию района до 15 июня 2020 года.

Подробную информацию можно найти на сайте администрации Красноярска в разделе «Администрация» - «Нормативно правовые акты» - «Документы» - «Постановление администрации города № 353 от 14.05.2020».

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