2020-05-27T15:29:39+03:00
Общество

После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья

Их обследовали на следующий день
Ася ЖУКОВА
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После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья. Фото: Мария ХЛЫСТУНОВА, пресс-служба минлесхоза.После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья. Фото: Мария ХЛЫСТУНОВА, пресс-служба минлесхоза.
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После пронесшегося по Красноярску 26 мая урагана в Гремячей гриве провели обследование аварийных и поврежденных деревьев. об этом сообщили в пресс-службе экопарка.

Работа велась на площади 8 гектаров вдоль основных троп. Состояние деревьев оценивали специалисты минлесхоза, а также их коллеги из Центра защиты леса региона и Дивногорского техникума лесных технологий.

- Мы обследований выявили сухостойные и зависшие деревья, заселенные стволовыми вредителями. Из-за них дерево гибнет, высыхает и может быть опасным для посетителей, - пояснила специалист минлесхоза края Дарья Ермакова.

По итогам рейда ученые дали рекомендации по уборке поврежденных и аварийных деревьев, представляющих опасность для гостей Гремячей гривы.

- Ураган повалил много деревьев в парке, - отметила управляющая Ксения Кацер. – Значит, мы должны работать на опережение, знать загодя, какие деревья могут представлять потенциальную опасность, и убирать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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