2020-05-27T14:19:16+03:00
Общество

Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом

Поделиться:
Изменить размер текста:

В условиях сложной эпидемиологической ситуации красноярцы все чаще используют возможности получения услуг почтовой связи на дому. Одна из них - доставка на дом регистрируемых почтовых отправлений.

За апрель и май в Красноярском крае почтальоны и курьеры доставили более 13,5 тыс. мелких пакетов и посылок. 95% отправлений доставляются на следующий день после оформления заказа, остальные – через день. Активнее всего доставку на дом заказывали жители Красноярска и Норильска.

Чтобы получить регистрируемый мелкий пакет или посылку, не посещая отделение почтовой связи, нужно сделать заявку удобным для себя способом. Адресат может подать заявку в мобильном приложении Почты России, в личном кабинете на сайте www.pochta.ru или по телефону Контакт-центра 8-800-200-58-88. Если получатель решит воспользоваться мобильным приложением или сайтом, то ему необходимо найти свое почтовое отправление на странице отслеживания и убедиться, что его статус «Ожидает адресата в месте вручения». Затем - пошагово оформить услугу. После поступления заявки с получателем свяжутся по телефону для уточнения времени доставки.

Услуга по доставке регистрируемых почтовых отправлений на дом осуществляется за дополнительную плату, которая составляет 100 руб. за одно отправление. Почтовое отправление весом до 2,5 кг будет доставлено почтальоном отделения почтовой связи, свыше 2,5 кг - курьером.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты в Красноярске могут ввести режим ЧС из-за клещей
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
В Енисейске приставы переубедили мать, запрещавшую ребенку общаться с отцом
«Мы малолетки, мы испугались»: в Хакасии полицейские пригрозили стрельбой и перепугали двух девушек
В Красноярске на правом берегу построят новую школу на 1100 мест
В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал заключенный
В Красноярске начался прием проектов на конкурс по озеленению
После урагана в Гремячей гриве уберут аварийные деревья
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную