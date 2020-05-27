2020-05-27T13:13:13+03:00
Общество

Поселковая школа за время карантина получила новую крышу

Протекающая крыша могла стать причиной короткого замыкания
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Средняя образовательная школа в поселке Аэропорт за время карантина получила новую крышу. Пока ученики и преподаватели находились на дистанционном обучении, в школе решили не терять времени и заранее подготовиться к новому учебному году.

По плану ремонт должен был начаться в середине лета, но дистанционное обучение позволило приступить к реконструкции постоянно протекающей крыши на пару месяцев раньше.

«Дети и учителя, когда начинал таять снег или лить дожди, вынуждены были сидеть в сырых помещениях. Представляете, идет урок, по классам расставлены тазики и ведра, все капает, плесень на потолках и стенах. Это вызывало и опасность замыкания проводки, и как с плесенью не борись, пока помещения будут сырыми — от нее не избавишься, а это тоже плохо влияет на здоровье», — говорит директор аэропортовской СОШ Надежа Шачнева.

За реконструкцию крыши взялся международный аэропорт Красноярск: ремонт начался 20 апреля и должен был продлиться 45 рабочих дней, но теплая сухая погода позволила справиться за 19 дней. 20 мая состоялась сдача выполненных работ. По итогу кровля была заменена на 100%: демонтировано старое покрытие и поменяно на новое. На 70% отремонтирована стропильная система — каркас крыши. Полностью обновлена обрешетка конструкции — основание для крепления кровельного материала — демонтирована старая и смонтирована новая.

«Аэропорт Красноярск, как и вся авиационная отрасль, переживает не самые простые времена. Но кризис — это не повод стоять на месте, и если есть возможность помогать друг другу, нужно это делать, — говорит генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер. На сегодня проблема, которая физически препятствовала процессу обучения, полностью устранена. Мы рады, что новый учебный год преподаватели и школьники, среди которые есть дети и наших сотрудников, встретят в сухих классах».

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